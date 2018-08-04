نائب الرئيس اليمني: الشرعية حريصة على تجنيب اليمنيين المخاطر وملتزمة بالقوانين ‏والمبادئ ‏الخاصة بحقوق الإنسان عدن في 04 أغسطس/بنا/ أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح حرص الحكومة الشرعية اليمنية ‏على ‏تجنيب اليمنيين المخاطر والتزامها بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان والتخفيف ‏من ‏معاناتهم الحالية التي تسبب بها الانقلاب.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ومناقشته مع أعضاءها الدور ‏الذي يمكن ‏أن تضطلع به الأجهزة الحكومية في تسهيل مهامها كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة ‏السياسية ‏اليمنية تجاه حقوق الإنسان.



وأشار الفريق محسن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية ‏التي تمارسها ميليشيا الحوثي ‏الارهابية بحق الشعب اليمني، مستعرضًا جملة منها كإسقاطهم للدولة ‏ونهبهم لحقوق الناس وتفجير ‏واحتلال المنازل ودور العبادة، واختطاف الصحفيين والحقوقيين ‏والسياسيين والمواطنين اليمنيين.



خ.أ



بنا 2035 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/08/04 - 42 : 11 PM