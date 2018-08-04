نائب الرئيس اليمني: الشرعية حريصة على تجنيب اليمنيين المخاطر وملتزمة بالقوانين ‏والمبادئ ‏الخاصة بحقوق الإنسان

|
2018/08/04 - 42 : 11 PM
عدن في 04 أغسطس/بنا/ أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح حرص الحكومة الشرعية اليمنية على تجنيب اليمنيين المخاطر والتزامها بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان والتخفيف من معاناتهم الحالية التي تسبب بها الانقلاب.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ومناقشته مع أعضاءها الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة الحكومية في تسهيل مهامها كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة السياسية اليمنية تجاه حقوق الإنسان.
وأشار الفريق محسن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الارهابية بحق الشعب اليمني، مستعرضًا جملة منها كإسقاطهم للدولة ونهبهم لحقوق الناس وتفجير واحتلال المنازل ودور العبادة، واختطاف الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والمواطنين اليمنيين.
خ.أ
بنا 2035 جمت 04/08/2018
عدد القراءات : 2
اخر تحديث : 2018/08/04 - 42 : 11 PM