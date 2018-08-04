السعودية تقرر استئناف نقل شحنات النفط عبر باب المندب الرياض في 4 اغسطس/بنا /أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءا من اليوم السبت وذلك بعد أن أكدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن أنها اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبرالمضيق وجنوب البحرالأحمر وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وقال الفالح في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية : "إن قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف" .



وأكد الوزير ثقته أن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي التي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.



وشدد على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة و يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها.



وأعلنت أرامكو السعودية استئناف نقل شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب وبشكل فوري وقالت انها تحرص على متابعة وتقييم الوضع الراهن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وموثوقية الإمدادات لعملائها من خلال شبكتها الممتدة التي تتمتع بمرونة تصدير النفط الخام من عدة موانئ، إضافة إلى حرصها على البيئة وأمن وسلامة الناقلات وطواقمها، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.





س.ي



بنا 1923 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/04 - 28 : 10 PM