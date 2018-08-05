هيئة السياحة تعلن عن فتح باب التسجيل لكلية Vatel الفندقية المنامة في 04 أغسطس/ بنا/ أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية Vatel الفندقية عبر الموقع الإلكتروني Vatel.bh وذلك تمهيداً لتدشين الكلية الفندقية رسمياً خلال شهر اكتوبر المقبل، وذلك تماشياً مع استراتيجتها لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والفندقة.



واعتبر هيئة البحرين للسياحة والمعارض "أن كلية Vatel الفندقية من أهم المؤسسات التعليمية الفرنسية في قطاع إدارة الضيافة كونها تشتمل على 31 كلية حول العالم، وتضم حوالي 7,000 طالب و 29,000 خريج الذين يعدون خير مثال على دورها الفعال لهذه الكلية ومدى نجاحها في تأهيل وإعداد الطلاب".



وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض "نسعى اليوم للتركيز على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال خلق الفرص الأكاديمية والمهنية عبر التعاون المشترك مع كلية Vatel الفندقية العريقة التي عُرفت بمدى احترافيتها في هذا القطاع"، مضيفا "ضمن إطار مساعينا الدائمة في تطوير قطاع الضيافة في المملكة، نواصل عملنا في التعاون مع كلية Vatel التي ستنقل تجربتها الاحترافية الأكاديمية إلى كوادرنا الوطنية وسيتم ابتعاث 25 طالب وطالبة من المتقدمين للتسجيل في هذا البرنامج عبر الموقع الالكتروني Vatel.bh ومن ثم دعمهم في الحصول على وظائف تليق بمؤهلاتهم العلمية ."



ووأشارت الهيئة إلى أن أول كلية Vatel قد تم تأسيسها في العاصمة الفرنسية باريس، وأتبعت أسلوب تعليمي محترف ومغاير عبر التركيز على المنهاج النظري ومن ثم تطبيقه عملياً ضمن مرافق تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض، حيث تضم جميع كليات Vatel الفندقية مطعماً او فندقاً في الحرم الجامعي، وذلك لتمكين الطلاب من تطبيق تجربتهم النظرية بشكل إحترافي، مع زبائن حقيقين.









ح ب/خ.أ



بنا 1818 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/04 - 36 : 09 PM صور اضافيه