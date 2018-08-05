بسبب الموجة الحارة..فرنسا تغلق مؤقتا 4 مفاعلات نووية باريس في 4 أغسطس /بنا/ قررت شركة المرافق الفرنسية (إي.دي.إف) اليوم السبت اغلاق أربعة مفاعلات نووية في ثلاث محطات كهرباء بسبب الموجة الحارة التي تجتاح أوروبا حاليا، وقال متحدث باسم الشركة إن "ارتفاع درجة حرارة الماء في نهري الرون والراين، اللذين تضخ المحطات الثلاث المياه منهما للتبريد، أدى لإغلاق مؤقت للمفاعلات".



وتستخدم محطات الطاقة النووية التابعة لشركة المرافق والواقعة على نهري الرون والراين مياه النهرين، لتنظيم درجات الحرارة في المفاعلات وتعيد صرف المياه الدافئة إلى النهرين، وتم فُرض قيود على حجم المياه المستخدمة في المحطات مع ارتفاع درجة حرارة مياه النهرين.



خ.أ



بنا 1742 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/04 - 56 : 08 PM