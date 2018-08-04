أبو الفتح : ارتفاع إنتاج المخلفات بنسبة 13 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي المنامة في 04 أغسطس/ بنا / أظهرت إحصائية لإنتاج المخلفات في مملكة البحرين ارتفاع نسبة انتاج المخلفات خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي (2017)، إذ بلغت نسبة الزيادة 13% خلال النصف الأول من هذا العام.



وحسب الإحصائيات فإن إنتاج المخلفات في النصف الأول من (2017) بلغ 885 ألف طن، فيما بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو مليون طن، وذلك دون احتساب معدل انتاج مخلفات البحير.



وكشفت الإحصائية عن أن سبب ارتفاع نسبة انتاج المخلفات في النصف الأول من العام الحالي كان بسبب زيادة نسبة مخلفات البناء والمخلفات التجارية، بالإضافة إلى زيادة نسبة مخلفات الحدائق والمخلفات الصناعية، في الوقت الذي انخفض فيه معدل انتاج المخلفات المنزلية والمخلفات الأخرى خلال النصف الأول من هذا العام.



وفي تفصيل إلى الأطنان المرفوعة من المخلفات، قال وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح: "خلال النصف الأول من هذا العام ارتفعت كمية انتاج المخلفات، إذ بلغت نحو مليون طن، خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بما يعادل زيادة بلغت 13 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2017 ".



وأضاف "حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مركز "استدامة" فقد زادت نسبة مخلفات البناء مقارنة بالعام الماضي، إذ أن انتاج مخلفات البناء المرفوعة بلغ نحو 341 ألف طن في النصف العام (2017)، وفي النصف الأول من العام (2018) ارتفع ليبلغ 497 ألف طن، بمعدل زيادة بلغت 46%".



ولفت الوكيل إلى أن زيادة انتاج مخلفات البناء كان له دور في زيادة معدل انتاج النفايات خلال النصف الأول من العام (2018)، مشيراً إلى أن بلدية المحرق سجلت أعلى معدل في مخلفات البناء خلال النصف الأول، إذ بلغت الكمية 29 ألف طن، أما بلدية الجنوبية فقد كانت الأقل فقد بلغت كمية الانتاج نحو 14 ألف طن.



وأوضح أبو الفتح أن زيادة نسبة مخلفات البناء دليل على زيادة عمليات البناء خلال الأشهر الماضية من جهة، ودليل على أن الشركة تقوم برفع أنقاض البناء والتخلص منها من جهة أخرى.



وفي تفصيل إلى الإحصائية، ذكر أبو الفتح أن "في العام 2018 زادت نسبة المخلفات التجارية بنسبة 19%، فبعد أن كانت تبلغ 150 ألف طن، فقد بلغت 179 ألف طن، في حين ارتفعت نسبة مخلفات الحدائق والمخلفات الصناعية بنسبة بسيطة بلغت 4%".



وذكر أبو الفتح أن بلدية الجنوبية سجلت أعلى معدل في رفع مخلفات الحدائق بنسبة بلغت 25 ألف طن، أما المنامة فكانت الأقل من بين البلديات الأربع، فقد انتجت 6 آلاف طن خلال النصف الأول من العام الجاري.



أما فيما يتعلق بالمخلفات المنزلية، فأوضح أبو الفتح أن هناك انخفاضاً بنسبة 1% فيما يخص المخلفات المنزلية، مبيناً أن ذلك يدل على أن معدل إنتاج الفرد من هذه المخلفات لم يزداد في النصف الأول من العام (2018) مقارنة بالنصف الأول من العام (2017)، في حين تمت ملاحظة انخفاض نسبة المخلفات الأخرى بمعدل 4% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.



وأكد الوكيل أن "وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع شركة "استدامة" تسعى للحد من انتاج النفايات، وذلك من خلال سن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، والتي تسعى من خلالها للتغلب على التحديات".



ونوه أبو الفتح إلى أن هناك تحسناً كبيراً في مستوى النظافة في مملكة البحرين والذي جاء نتيجة الجهود المبذولة من الوزارة وشركة استدامة التي لعبت دوراً كبيراً وهاماً في صياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعامل مع النفايات بمختلف أنواعها.







ح ب/س.ي



بنا 1716 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/04 - 26 : 08 PM