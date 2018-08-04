الطقس المتوقع مساء اليوم رطب احياناً خلال الليل، يتحول إلى حار خلال النهار المنامة في 4 أغسطس/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع مساء اليوم من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة من مساء الغد سيكون رطب احياناً خلال الليل، يتحول إلى حار خلال النهار والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية بوجه عام من 10 الى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.



وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 31 درجة مئوية فيما سيكون ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.





خ.ب/خ.أ



بنا 1519 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/04 - 28 : 06 PM