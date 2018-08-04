القبض على 17 آسيوياً لتورطهم بسرقة كابلات كهربائية من أحد المصانع تقدر قيمتها بمليون دينار المنامة في 04 أغسطس / بنا / صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، أن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على 17 آسيوياً لتورطهم بسرقة كابلات كهربائية وأدوات أخرى من أحد المصانع المتوقفة عن العمل بمنطقة الحد الصناعية بقيمة إجمالية قدرت بمليون دينار بحريني.

وأوضح أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة ، انتقلت شرطة المباحث الجنائية إلى الموقع برفقة طاقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى لإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية ، وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم والتحفظ على المركبات المستخدمة في عملية السرقة ، بالإضافة إلى ضبط المواد المسروقة ، مشيراً إلى أن عملية السرقة تمت خلال فترات متفرقة وبمجموعات مختلفة.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.



عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/08/04 - 14 : 06 PM