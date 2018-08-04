الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية لليمن استفاد منها أكثر من ربع مليون يمني في 39 منطقة بالحديدة الحديدة في 4 أغسطس / بنا/ قدم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية لليمن استفاد منها نحو 282 ألف يمني معظمهم من الاطفال والنساء في 39 منطقة في محافظة الحديدة في غضون الـ 40 يوما الماضية في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية لإغاثة أهالي المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن .



وأكدت وكالة أنباء الامارات (وام) أن هذه المساعدات تضمنت 40 ألفا و300 سلة غذائية وجاء توزيعها ضمن حملة إماراتية مستمرة لإغاثة 1.7 مليون مواطن في محافظة الحديدة والمناطق المحيطة بها في اطار جسر إغاثي عاجل للمساهمة في التخفيف من وطأة معاناة الأسر اليمنية واعادة تطبيع الحياة إلى محافظة الحديدة بعد ثلاث سنوات من التجويع والحصار الحوثي.



وفي هذا السياق قال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن "الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبذل جهودا كبيرة وتتحدى كافة الصعاب في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مستحقيها في المناطق اليمنية المحررة ليتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية لإغاثة الأشقاء ومساعدتهم على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها".



وذكرت (وام) ان دولة الامارات العربية المتحدة أسهمت خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مايو 2018 بما يزيد على 3.77 مليار دولار أمريكي تم تخصيصها للمشاريع المستدامة في الصحة والتعليم والأمن والمرافق العامة والبنية التحتية والإعمار لرفع المعاناة عن 13.8 مليون يمني منهم 5.3 مليون طفل، كما اعادت بناء 1400 مدرسة و650 مركزاً صحياً تم تدميرها من قبل الميليشيات الحوثية، وقدمت 500 مليون دولار لدعم خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 فضلا عن مبلغ إضافي 70 مليون دولار لدعم إعادة تأهيل الموانئ والمطارات، كما أنشأت الإمارات مكتبا لتنسيق المساعدات الإنسانية في اليمن ليكون رافداً لمجهود المنظمات الدولية العاملة في الميدان للاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات المتضررين.



خ.أ



بنا 1404 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/04 - 08 : 05 PM