اختتام تدريب بحري مصري أمريكي إماراتي سعودي بالبحر الأحمر القاهرة في 4 أغسطس /بنا/ اختتمت اليوم السبت فعاليات تدريب بحري مصري أمريكي إماراتي سعودي مشترك في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر استمر لعدة أيام.



وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن التدريب الذي حمل أسم( تحية النسر - إستجابة النسر 2018 ) ، اشتمل على تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة لجميع عناصر المعركة البحرية الحديثة، إضافة إلى تحقيق السيطرة البحرية المرتبطة بتنفيذ مهام القوات في تحقيق الأمن البحري بمناطق واسعة بالبحر والقدرة على مقاومة الأعمال الإرهابية المحتملة .



وأشار المتحدث إلى أن القوات البحرية المصرية شاركت بعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن مكافحة الألغام إضافة إلى القوات الخاصة البحرية في إطار الدعم الجوي من الطائرات متعددة المهام وطائرات الهليكوبتر.



وحسب المتحدث ، شاركت المدمرة ( USS JASON DUNHAM ) من الجانب الأمريكي ، وفريق متخصص في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وعناصر من قوات الدعم والتأمين الساحلي ، إضافة إلى القوات الخاصة البحرية، وباشتراك سفينة سطح وعناصر من القوات الخاصة البحرية الإماراتية ، وشاركت المملكة العربية السعودية بفريق متخصص في أعمال تحييد وإزالة المتفجرات تحت الماء وعناصر من القوات الخاصة البحرية، بالإضافة إلى عناصر الدعم الجوي من سفن سطح متعددة الطرازات .



ولفت المتحدث إلى تنفيذ العديد من الأنشطة منها اكتشاف وتحييد الألغام البحرية باستخدام المركبات الموجهة عن بعد وصائدات ألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء ، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية ، والتدريب على أعمال الإمداد بالبحر وتنفيذ تشكيلات إبحار نهاراً وليلاً والتدريب على حماية سفينة ذات أهمية حيوية ، والدفاع ضد الأهداف السطحية وتقديم المساندة لعملية الإبرار البحري ومكافحة الحريق وممارسة حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها وتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة التي تواجه الأمن البحري.



وطبقا للمتحدث ، يأتي التدريب في إطار الارتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ الأعمال القتالية، ودعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري بين الدول المشاركة.







س.ي



بنا 1341 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/04 - 50 : 04 PM