ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية لزيادة المساحة الخضراء...أمانة العاصمة تطلق فعالية لتشجير حديقة نوف المنامة في 4 أغسطس / بنا /اقامت أمانة العاصمة فعالية تشجير حديقة نوف في منطقة الحورة بتنظيم من مركز الحورة والقضيبية الاجتماعي، وذلك بمشاركة جمعية الهلال الأحمر وشركة مدينة الخليج للتنظيف و70 طفل وطفلة من أهالي المنطقة.



وقدمت أمانة العاصمة فقرة توعوية للأطفال حول أهمية الحفاظ على المرافق العامة، مبينة واجب الأطفال الوطني اتجاه الحدائق والسواحل والمماشي في مملكة البحرين، وتم التطرق إلى اهم ملوثات البيئة الزراعية وكيفية التخلص منها واستبدالها بأدوات صديقة للبيئة فضلا عن عرض السلوكيات الخاطئة في الحدائق التي تلحق الضرر بالمكتسبات العامة.



من جانبه اوضح رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد علي الخزاعي انه من ضمن رؤية أمانة العاصمة التي تحقق شعار "عاصمتي أجمل" تأتي مشاركة الأطفال متماشية مع الأهداف البيئية والمحافظه على الجمال الزراعي لمملكة البحرين، مشيدا بجهود المشاركين في ترسيخ مفهوم التشجير لدى الأطفال في سن مبكرة وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة إضافة إلى أهمية دور المواطنين والمقيمين في الحفاظ على هذه المكتسبات لأنها وجدت من أجل راحتهم ورفاهيتهم.



فيما ذكرت رئيسة العلاقات العامة والانشطة بالمركز شيخة عادل الزايد إنه من منطلق مسؤوليتهم الاجتماعية يسعون للحفاظ على منطقتي الحورة والقضيبية لما ترمز له هاتين المنطقتين من تاريخ عريق في منطقة المنامة وما تشهدانه من توافد كبير من الزوار والسياح الأجانب، مشيرة الى استفادة الأطفال المشاركين في الفعالية وفرحتهم بإنجاز هدف توعي من ضمن معسكر النشاط الصيفي.



وتهدف أمانة العاصمة إلى زيادة نصيب الفرد من المساحة الخضراء وتوفير الحدائق النموذجية بوسط الأحياء السكنية وخلق البيئة الترفيهية الآمنة للمواطنين والمقيمين في جميع دوائر العاصمة، الى جانب حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الممتلكات العامة وتجميلها واشراك القطاعين الخاص والعام في فعاليات التنظيف والتشجير والرعاية للمرافق العامة كالحدائق والمماشي والسواحل والميادين والنصب.









خ.ب/خ.أ



بنا 1308 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/04 - 18 : 04 PM