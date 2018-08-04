نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية اندونيسيا يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية جاكرتا في 4 اغسطس/ بنا / استقبل سعادة السيد عبدالرحمن فاخر نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية اندونيسيا، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وذلك في مقر وزارة الخارجية الاندونيسية في جاكرتا.



وفي بداية اللقاء رحب نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية اندونيسيا، بسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بالتطور الذي يشهده مسار العلاقات بين البلدين الصديقين، ومبادرة مملكة البحرين، لتوطيد التعاون بينهما في العديد من المجالات الحيوية والمثمرة.



وأبدى سعادة السيد عبدالرحمن فاخر ارتياحه الكبير للنتائج الإيجابية والمبشرة التي أسفر عنها الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين البلدين، والتي ستكون بمثابة قاطرة للانطلاق نحو آفاق رحبة لدعم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تعميق التعاون الثقافي وحوار الحضارات والأديان.



وثمّن نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أندونيسيا، قرار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، باختيار جاكرتا لاستضافة منافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة (القتال الشجاع) في شهر مايو الماضي، ولقاء سموه مع فخامة الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، والذي كان له أكبر الأثر في منح العلاقات الثنائية دفعة نوعية وكبيرة، إضافة إلى بناء جسور من التواصل، للتقدم قدما في العلاقة بين البلدين لاسيما في المجال الرياضي، منوهًا إلى الاهتمام الكبير بمشاركة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها بلاده، وتنطلق فعالياتها يوم 18 أغسطس الجاري.



وأعرب نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أندونيسيا، عن بالغ التقدير لمواقف مملكة البحرين المسؤولة تجاه الأعمال الإرهابية والتفجيرات التي تستهدف جمهورية اندونيسيا، مؤكدًا دعم وتأييد بلاده لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة من أجل حماية أمنها الوطني، ومنجزاتها التنموية.



وأشاد السيد عبدالرحمن فاخر، بالأوضاع الملائمة والتسهيلات التي تجدها الجالية الأندونيسية بمملكة البحرين، معتبرًا أن هذا الأمر ليس بالغريب عن المملكة، التي تتسم دائمًا بالتحضر والرقي، كما تعكس بجلاء المكتسبات التنموية والإصلاحية الكبيرة التي تشهدها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وحضور المملكة البارز والمؤثر في محيطها الإقليمي والمحافل الدولية.



ومن جانبه، هنأ الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، نائب وزير الشؤون الخارجية الاندونيسي بمناسبة انتخاب بلاده كعضو غير دائم في مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة للفترة 2019-2020، معربًا عن اعتزازه بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين، قاريا ودوليا، وكذلك في التجمعات والمنظمات المختلفة.



واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، في موجز، أبرز التطورات التي تشهدها مملكة البحرين، وما حققته من إنجازات رفيعة ورائدة، تشمل كافة المجالات، بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية، وذلك بفضل الإصلاحات الشاملة، الذاتية وغير المسبوقة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تسير المملكة بخطى واثقة وحثيثة، لمواصلة مسيرة النهضة، والتنمية المستدامة.



وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الدائرة الآسيوية تحتل مكانة متقدمة لدى مملكة البحرين، وهناك إهتمام كبير وخاص



خ.ب/خ.أ



بنا 1246 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/08/04 - 53 : 03 PM