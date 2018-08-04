انتخاب الدوسري رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب‎ المنامة في 04 أغسطس/ بنا / على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية IFTDO، تم انتخاب الدكتور إبراهيم بن خليفة الدوسري رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية؛ حيث سيترأس هذا الاتحاد العالمي وللمرة الثانية.

ويعتبر الدكتور الدوسري أول بحريني وعربي يفوز بهذا المنصب العالمي؛ حيث يعتبر رئيس مجلس الإدارة هو الممثل الرسمي للاتحاد أمام المنظمات العالمية وخصوصًا المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة.



وسبق أن ترأس الدكتور الدوسري الاتحاد سنة 2005 – 2006 حيث قام بإعادة هيكلة الاتحاد من الناحية التنظيمية والإدارية والرقابية، مما جعل أعضاء الجمعية العمومية يطلبون منه العودة لرئاسة الاتحاد الدولي؛ حيث كانت المنافسة بين ثلاثة من المرشحين العالميين.

يذكر أن مملكة البحرين قد احتضنت المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي وذلك سنة 2002 وسنة 2016، حيث أشاد الحضور من مختلف دول العالم بحسن التنظيم والأداء.



وتأسس الاتحاد الدولي سنة 1972 في جنيف، ومسجلاً ضمن منظمات الأمم المتحدة الأهلية، كما أنه مسجل رسميًا في بريطانيا كمؤسسة غير ربحية ويخضع للقوانين البريطانية لمنظمات النفع العام، كما أنه شريك أصيل كاستشاري في منظمة العمل الدولية وقدم العديد من البحوث والدراسات للعديد من المنظمات العالمية وبعض الدول، كما يمثل الاتحاد أكثر من نصف مليون خبير ومهتم بالتدريب وتنمية الموارد البشرية، يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم.



وفي تعليقه على فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي أضاف الدكتور إبراهيم الدوسري "بأنه لشرف عظيم لي كبحريني أن أُشرّف وطني البحرين وأمثله في هذا المحفل العالمي، حيث سأستغل كل فرصة ممكنة من أجل الترويج للبحرين ونقل الصورة العالمية المشرفة التي تتميز بهذا البحرين في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، حيث تبوأت البحرين مراكز متقدمة في التنمية البشرية مقارنة بالعديد من الدول المتحضرة، كما أننا لابد أن نشيد بالخطوات والجهود التي قامت بها قيادة جلالة الملك المفدى من أجل النهوض بالإنسان البحريني، مما جعله متميزا في شتى المجالات عالميًا وإقليميًا؛ حيث كان ولازال الإنسان البحريني هو محور اهتمام قيادة جلالة الملك المفدى مما جعل الإنسان البحريني متميزًا وقادرًا على إدارة المنظمات العالمية بكل جدارة وتميز".



ن.ع/و.ش



بنا 1108 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/04 - 22 : 02 PM