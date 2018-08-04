وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي بإقليم بكتيا بجمهورية أفغانستان الإسلامية

المنامة في 04 أغسطس/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بإقليم بكتيا بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية.



وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب، مجددة موقف المملكة الراسخ والرافض لكل صور العنف والإرهاب والداعي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي على كافة المستويات بما يضمن اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم وتجفيف منابع تمويلها.



ن.ع/و.ش



بنا 0727 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/04 - 42 : 10 AM