تضرر مبنى وإصابة شخصين إثر انفجار غازي ناتج عن موقد الطبخ محلي المنامة في 04 أغسطس/ بنا / صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بتضرر مبنى مكون من 10 أدوار في منطقة الحورة وإصابة شخصين بإصابات بسيطة إثر انفجار غازي ناتج عن موقد الطبخ.

وأوضح أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني بالواقعة، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى الموقع دافعةً بـ24 ضابطاً وفرداً و6 آليات، وقامت بإخلاء المبنى من قاطنيه والتأكد من سلامتهم وتأمين المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى تأمين المبنى من الداخل والقيام بعمليات المعاينة والكشف والبحث عن الآثار المتخلفة في مكان الحادث، كما باشرت فرقة المواد الخطرة التابعة للدفاع المدني إجراءاتها بداخل المبنى للتأكد من عدم وجود أي خطر، مضيفاً أن أعمال المعاينة والكشف دلت على أن سبب الواقعة هو انفجار غازي ناتج عن موقد الطبخ بشقة في الدور الثالث وقد سبب تسرب الغاز إلى غرفة المصعد تفاقم الأضرار التي لحقت بالمبنى كما نتج عنه إصابة بسيطة لشخصين تم علاجهما في الموقع.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







ن.ع/و.ش



بنا 0647 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/04 - 05 : 11 AM