بومبيو يأمل في حل عاجل لقضية القسّ الأمريكي المعتقل في تركيا

سنغافورة في 04 أغسطس/ بنا / قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان بلاده تأمل في حل عاجل للخلاف مع تركيا حول قضية القسّ الأمريكي الموقوف في تركيا.

وقال بومبيو للصحفيين اليوم السبت: "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاوني"، مضيفا أنه يأمل في أن يتم حل قضية القس الأمريكي أندرو برونسون وأمريكيين آخرين محتجزين في تركيا "خلال الأيام القادمة".



وكان بومبيو قد اجتمع يوم أمس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بسنغافورة، في محاولة لنزع فتيل الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز الأخيرة للقسّ برونسون.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء الماضي عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين، مبينة أن العقوبات اتخذت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على اعتقال أنقرة لبرانسون.



وكانت وزارة الخارجية التركية أدانت بدورها العقوبات الأمريكية ودعت إدارة ترامب للتراجع عن "قرارها الخاطئ"، مؤكدة عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الموقف العدائي الأمريكي الذي لا يخدم أي هدف".





و.ش



بنا 0636 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/08/04 - 42 : 09 AM