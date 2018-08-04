استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق البريج بغزة

غزة في 04 أغسطس/ بنا / اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم السبت، عن استشهاد الطفل معاذ زياد الصوري (15 عاما) من النصيرات وسط قطاع غزة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البطن شرق البريج أمس، ما يرفع عدد الشهداء الجمعة الى اثنين.

وكان الشاب أحمد يحيى عطا الله ياغي (25 عاماً) قد استشهد نتيجة إصابته برصاصة، أطلقها عليه قناصة الاحتلال قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة امس.

كما أصيب 220 آخرين بجروح وبحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على حدود قطاع غزة، منهم 90 بالرصاص الحي.



و.ش



بنا 0559 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/08/04 - 31 : 09 AM