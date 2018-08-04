مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية شرقي روسيا

موسكو في 04 أغسطس/ بنا / قتل 18 شخصا بتحطم مروحية في منطقة إيغاركا بإقليم "كراسنويارسك" شرقي روسيا صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في هيئة الطوارئ الروسية "كان على متن المروحية التابعة لشركة "يوتاير" 15 راكبا بالإضافة إلى أفراد طاقمها الثلاثة لقوا مصرعهم جميعا".



وأضاف المصدر أن المروحية من نوع "مي-8" وتحطمت فور إقلاعها واحترقت عند اصطدامها بالأرض، مرجحا مصدر أن تكون المروحية سقطت نتيجة اصطدامها بشحنة كانت متدلية من مروحية أخرى.

وقال مصدر لـ "إنترفاكس""حسب المعلومات الأولية، فإن مروحية الركاب أقلعت مباشرة بعد مروحية كانت تنقل جسما حديديا معلقا بسلك، اصطدمت شفراتها بالجسم المتدلي مما أدى إلى تحطم شفرات مروحتها وسقوطها".



وذكرت الطوارئ أن المروحية كانت تنقل عمالا إلى أحد الحقول النفطية شمالي الإقليم.







و.ش



بنا 0550 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/04 - 30 : 09 AM