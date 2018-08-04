الأمم المتحدة: كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية وتواصل خرق العقوبات

نيويورك في 04 أغسطس/ بنا / اتهم تقرير سري للأمم المتحدة كوريا الشمالية بعدم وقف تطوير برامجها النووية والصاروخية في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

وذكر خبراء أمميون يراقبون العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ في تقرير من 149 صفحة أن كوريا الشمالية "لم توقف برامجها النووية والصاروخية وواصلت تحديها لقرارات مجلس الأمن من خلال زيادة كبيرة في نقل المنتجات البترولية بشكل غير قانوني من سفينة لسفينة وكذلك عبر عمليات نقل الفحم في البحر خلال 2018".



وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الانباء رويترز إلى أن كوريا الشمالية تتعاون عسكريا مع سوريا، كما حاولت بيع أسلحة للحوثيين في اليمن.

ويتهم التقرير بيونغ يانغ كذلك بخرق حظر مفروض على المنسوجات بتصديرها سلعا تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، في الفترة بين أكتوبر 2017 ومارس 2018 إلى الصين وغانا والهند والمكسيك وسريلانكا وتايلاند وتركيا وأوروغواي.



وتزامن تقديم التقرير مع اقتراح قدمته روسيا والصين دعا مجلس الأمن لبحث سبل تخفيف العقوبات في ضوء قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخرا، وتعهد الأخير بالعمل على نزع السلاح النووي مقابل ضمانات أمريكية.





و.ش



بنا 0534 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/04 - 30 : 09 AM