قاض أمريكي يأمر ترامب باستئناف العمل ببرنامج يخدم أطفال المهاجرين واشنطن في 04 أغسطس/ بنا / أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة العمل ببرنامج يهدف إلى حماية المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا البلاد مع ذويهم، في عمر الطفولة.

وقدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما برنامج "العمل المؤجّل للأطفال القادمين" في عام 2012 وقد واجهت جهود ترامب لإلغاء العمل بالبرنامج تحديات قانونية وسياسية منذ 12 مارس.



ويسمح القرار الذي أصدره جون باتس قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، للإدارة بالاستئناف حتى 23 أغسطس، وفق ما كرت وكالة الانباء الالمانية.

ورفض القاضي طلب وزارة العدل إعادة النظر في قراره في أبريل باستئناف التجديد لأولئك الذين تمت الموافقة عليهم في السابق في إطار برنامج "العمل المؤجّل للأطفال القادمين".



وقال ترامب مرارًا إنه سيدعم تشريع برنامج "العمل المؤجّل للأطفال القادمين" إذا قام المشرعون بتمويل جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ووافقوا على إجراء تغييرات في قانون الهجرة للتأكيد على حالات القبول "المستندة إلى الجدارة".

وقد تم تسجيل ما يقرب من 800 ألف شخص بموجب أحكام برنامج "العمل المؤجّل للأطفال القادمين".



وإذا دخل الحكم الصادر حيز التنفيذ، فسوف تضطر الإدارة إلى قبول طلبات جديدة في إطار برنامج "العمل المؤجّل للأطفال القادمين".



و.ش



بنا 0528 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/04 - 44 : 08 AM