مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 04 اغسطس / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الفعاليات والنشاطات المحلية كما افردت الصحف لأهم واخر التطورات المستجدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وفيما يلي ابرز العناوين:

/البحرين وإندونيسيا تعقدان اجتماع المشاورات السياسية الأول.

/وزير التربية: البحرين الثانية عالميا في نسبة مستخدمي الإنترنت.

/«الأشغال» تنفذ أكثر من 60 مشروعا من أعمال صيانة الطرق بجميع المحافظات.

/الأشغال طرحت 210 مناقصات داخلية بمليون و292 ألف دينار.

/رئيس بلدي الجنوبية يشيد بخصخصة فحص المركبات.

/تخصــيص ساحـل لقريتـي كـرزكان ودمستــان.

/«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في فعاليات مدينة شباب 2030.

/نائب بريطاني وشقيقه يقاضيان مجموعة بريطانية تناهض البحرين.

/محمد القائد راعياً للملتقى الرابع لـ(الشباب والتكنولوجيا).

/محافظ الشمالية يؤكد أهمية الشراكة المجتمعية لدعم مبادرات توظيف المواطنين.

/التحالف يعرض الأدلة على جريمة الحوثيين في الحديدة.

/والـــــدة أُســــــامــــــة بـــــن لادن تتــحــــــدث للــمــرة الأولــــى.

/مصر تفتح معبر رفح أربعة أيام لعبور حجاج غزة.

/رئيس زيمبابوي المنتخب يدعو إلى الوحدة وزعيم المعارضة يشكك في النتيجة.

/ترقب في إيران مع اقتراب موعد العقوبات الأمريكية الجديدة.

/خامنئي يرفض مجددًا الإفراج عن زعماء الحركة الخضراء.

/العراق: قوى مقربة من إيران تنفذ خطة لعزل الصدر وعلاوي والحكيم عن تفاهمات تشكيل الحكومة.

/قرقاش: قرار قطر منع مواطنيها من الحج خاطئ وشاذ.

/روسيا: إحباط 19 عملية إرهابية قبل حدوثها أثناء كأس العالم.





و.ش



بنا 0523 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/04 - 42 : 08 AM