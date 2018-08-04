الطقس في البحرين: حار ويتحول إلى حسن بوجه عام مساء المنامة في 04 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين سيكون اليوم السبت سيكون بمشيئة الله تعالى حارا، ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال المساء.



الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها عموما شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال فترة ما بعد الظهيرة.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية الصغرى 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 15 %.





ن.ع/و.ش



بنا 0514 جمت 04/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/04 - 41 : 08 AM