عودة قوة الامم المتحدة الى الجولان بعد اربعة سنين من انسحابها نيويورك في 3 اغسطس/بنا/ أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية قامت بدورية للمرة الأولى منذ عام 2014 في نقطة عبور رئيسية بين مرتفعات الجولان السورية والجزء المحتل بعد التنسيق مع روسيا وإسرائيل وسوريا.



وكانت دورية امس في نقطة عبور القنيطرة هي الأولى منذ انسحاب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في عام 2014 بعد سيطرة مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة على المنطقة.



واستعادت قوات النظام السورية المدعومة روسيا في الأسابيع الماضية الأراضي القريبة من مرتفعات الجولان.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن " الدورية إلى نقطة عبور القنيطرة هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها القوة للعودة بشكل متزايد إلى منطقة فض الاشتباك".



وتابع إن البعثة أجرت اتصالات مع كل من القوات السورية والإسرائيلية قبل انطلاق الدورية.



س.ي



بنا 2023 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/08/03 - 31 : 11 PM