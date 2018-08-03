تحالف دعم الشرعية في اليمن : ميليشيا الحوثي هي التي استهدفت مستشفى الثورة في الحديدة الرياض في 3 أغسطس /بنا / اكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ان الميليشيات الحوثية هي التي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون نافيا قيام التحالف بأية هجمات.



وقال المالكي في مؤتمر صحفي اليوم أن التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا في عملياته يستند إلى قواعد القانون الدولي حيث تم تطوير قواعد الاشتباك حسب الدروس المستفادة من الداخل اليمني.



ونبه الى ان سيطرة الميليشيات الحوثية على الساحل الغربي وخاصة الحديدة يضر بالشعب اليمني مشددا على ان عمليات التحالف مستمرة حتى تحرير مدينة الحديدة والميناء.



واكد المالكي ان الهدف الاستراتيجي لعمليات التحالف هو اعادة الشرعية لليمن.





س.ي



بنا 1934 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/08/03 - 55 : 10 PM