استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 220 اخرين شرق قطاع غزة غزة في 3 اغسطس/بنا/ استشهد شاب فلسطيني وأصيب 220 آخرين منهم 90 بالرصاص الحي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أن الشاب أحمد يحيى عطا الله ياغي (25 عاماً) استشهد نتيجة إصابته برصاصة أطلقها عليه قناصة الاحتلال قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

كما أصيب 220 مواطناً بجروح وبحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرات على حدود القطاع.



واستهدفت قوات الاحتلال حشود المواطنين شرق بلدة خزاعة، شرق خان يونس، جنوب القطاع بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص.



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مقربة من السياج الحدودي، في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما ادى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه فيما أصيب أحد الشبان برصاصة في الحوض، أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.



كما اندلعت مواجهات بين المئات من المواطنين وقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وأشعل العشرات من الشبان الفلسطينيين إطارات مطاطية في المناطق الحدودية واطلقوا طائرات ورقية وبالونات علم فلسطين في الأجواء.



س.ي



بنا 1817 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/03 - 39 : 09 PM