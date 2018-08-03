وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في الحديدة عدن في 3 اغسطس/بترا/ ادانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية المجزرة والجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي امس الخميس بحق المدنيين في ميناء الاصطياد وبوابة مستشفى الثورة في مدينة الحديدة والتي أسفرت عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 30 جريحا اغلبهم مدنيين .



وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان هذه الجريمة البشعة تشكل انتهاكاً خطيراً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.



واشارت الوزارة بان هذه الجريمة متعمدة كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الاممي بساعات في استعطاف زائف للمجلس ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل هذه الميليشيا.



وطالبت وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المدنيين وإدانة واضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على المليشيا الانقلابية لإيقاف إجرامها، والإسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الآمنين.







س.ي



بنا 1635 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/08/03 - 45 : 07 PM