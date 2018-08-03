وصول أكثر من 662 ألف حاج الى المملكة العربية السعودية جدة في 3 اغسطس/بنا/ أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية بلغ

حتى نهاية يوم أمس 662 ألف حاج.



وذكرت وكالة الانباء السعودية عن المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 647 ألف حاج فيما بلغ عدد الواصلين عن طريق

البر 9ر7 ألف حاج وعن طريق البحر 9ر6 ألف حاج.



من جهة أخرى اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم حج عام 1439 هجري وتهدف إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف عليها الهيئة بالمشاعر المقدسة وأهمها تشغيل قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن خدمات الحج وتحديثها دوريا.



وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي انه تم تجنيد جميع كوادر الهيئة الإدارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 ألف موظف إضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية لحج هذا العام مشيرا الى أن الخطة تتضمن الإشراف على أعمال المشروعات الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وفي مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة.



وتوقع أن ينقل القطار أكثر من 350 ألف حاج خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات فيما يقدر إجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج.



وذكر كعكي أن خطة منشآة الجمرات تركز على استعدادات المنشأة في استقبال الحجاج أثناء أيام الرمي وصيانة وتشغيل المشاريع المرتبطة بها والموصلة إلى منشأة

الجمرات وكذلك المشروعات المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية بها.







س.ي



بنا 1500 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/03 - 13 : 06 PM صور اضافيه