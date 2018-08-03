مقتل واصابة العشرات من مليشيا الحوثي بمديرية المصلوب في الجوف

الجوف في 3 اغسطس /بنا/ احبط الجيش اليمني صباح اليوم الجمعة محاولة تسلل لمليشيا الحوثي بمديرية المصلوب في محافظة الجوف اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.



وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان المليشيا الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في منطقة الهيجة والعقده والغرفة بمديرية المصلوب لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها في المعارك الاخيرة بالمصلوب الا ان الجيش احبط محاولة التسلل الفاشلة ولاذت عناصرالمليشيا بالفرار مخلفة وراءها عشرات الجثث اضافة إلى اغتنام الجيش اسلحة خفيفة ومتوسطة .





س.ي



بنا 1414 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/03 - 20 : 05 PM