وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يترأس وفد المملكة في الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا جاكرتا في 3 أغسطس/ بنا /عقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا، والذي استضافته العاصمة الإندونيسية جاكرتا، برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وعن الجانب الإندونيسي، سعادة السيد ديسرا بيركايا المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بوزارة الخارجية.

وفي بداية الاجتماع، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن سعادته بزيارة جمهورية اندونيسيا الصديقة، من أجل تفعيل مذكرة التفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والموقعة في سبتمبر 2015، مؤكدًا أن مملكة البحرين تولى أهمية خاصة، بتعزيز علاقات التعاون مع هذا البلد الإسلامي الكبير في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.



وتم خلال الاجتماع، تناول السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون الثنائي، وفي المحافل الدولية، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن هناك العديد من المقومات المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا، والتي تمهد الأرضية لشراكة قوية وممتدة، فقد عكس موقع الأرخبيل في البلدين خصائص الانفتاح، والثقافة، وحركة التجارة، والتنوع في إطار الوحدة، كما أن البلدين لديهما إسهامات مهمة من خلال عضويتهما في المنظمات الإقليمية والدولية، فهناك تعاون على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بهدف إيجاد قوة اقتصادية قادرة على التفاعل والبناء مع العالم، وتعاون آخر في إطار "حوار التعاون الآسيوي"، الساعي إلى تعزيز التفاهم والصداقة بين الدول الآسيوية.



واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، مبادئ السياسة الخارجية لمملكة البحرين والتي رسمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتقوم على المبادئ الدولية والإنسانية الأصيلة والراسخة، وترتكز على قيم العزة والحكمة والإخاء والتفاعل، وتهدف إلى نشر السلام والاستقرار والوسطية، وتحقيق أمن ورفاهية ورخاء المواطن، كما تعكس النجاحات الكبيرة والمكتسبات المتوالية، لريادة المملكة في الإصلاح الشامل، والتنمية المستدامة، والمبادرات النوعية.



وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن العلاقات بين البلدين مؤهلة إلى مزيد من التقدم والتطور على جميع الأصعدة، خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك رغبة متبادلة لتعظيم التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والصيرفة الإسلامية، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبني التحتية، والسياحة، والمعارض المختلفة، والرعاية الصحية، والشباب والرياضة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وفي هذا الصدد، تم تبادل العديد من الأفكار والرؤى بشأن الكثير من الفرص الاستثمارية المتميزة التي يمكن من خلالها تنمية أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري، انطلاقا من التنسيق بين رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والرؤية الاستراتيجية لإندونيسيا لبناء مجتمع المعرفة.



ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بالدور الإيجابي والمقدر الذي تضطلع به الجالية الاندونيسية بمملكة البحرين، وبإسهاماتها في مسيرة النهضة الوطنية، مشيراً إلى حرص المملكة على توفير المعايير الملائمة، وضمان سلامة وحماية الجاليات المقيمة كشركاء في التنمية والإنسانية، وهو ما انعكس في تصنيف مملكة البحرين مؤخراً، ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا التصنيف المتقدم.



وردًا على إشادة الجانب الإندونيسي بمواقف مملكة البحرين الثابتة والداعمة لاندونيسيا بشأن مواجهة الأعمال الإرهابية، شدد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على أن مواقف المملكة واضحة وثابتة وفاعلة، تجاه كل ما يتعلق بهذه الظاهرة الخطيرة، كون الإرهاب يشكل أهم التحديات التي تواجه دول العالم، ومن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في ظل قيام دول مارقة برعاية وإدارة وتمويل الإرهاب، وتقديم الملاذ الآمن لجماعاته، بغرض السيطرة على مقدرات الدول الأخرى، وزعزعة السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن المعالجة الشاملة للإرهاب، فكراً وممارسة ورعاة، هي الأنجح والأكثر تأثيراً، خاصة إذا تضافرت الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة.



ومن جهته، أعرب السيد ديسرا بيركايا المدير العام بوزارة الخارجية الإندونيسية، عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين الصديقة، مؤكداً أن البحرين حققت إنجازات تنموية جديرة بالإشادة، بفضل قيادة وحكمة جلالة الملك كزعيم إصلاحي يفخر به العالم الإسلامي، متمنيًا لمملكة البحرين، قيادة وشعباً، المزيد من التقدم والازدهار.



وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين البلدين، وإتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية في مملكة البحرين.



عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/08/03 - 29 : 03 PM