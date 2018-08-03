استمرار موجة الحر الشديد في اليابان

طوكيو في 03 اغسطس / بنا / تستمر موجة الحر الشديد في معظم أرجاء اليابان مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية أو أعلى في منطقتي توكاي وكانتو بشكل رئيسي.



وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أنظمة ضغط جوي مرتفعة تغطي معظم البلاد بدأت رفع درجات الحرارة صباح اليوم الجمعة.



وفي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت طوكيو، ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات خطرة في منطقة توكاي حيث بلغت 39.5 درجة مئوية في مدينة ناغويا.



كما ارتفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 35 درجة مئوية في العديد من المناطق حيث بلغت 37.7 درجة مئوية في كيوتو، و 35.2 درجة مئوية في طوكيو.



ونقل الكثير من الأشخاص للمستشفيات لتلقي العلاج من مضاعفات متصلة بضربة الحر. وتم الإعلان عن الكثير من الوفيات.



ويحث الخبراء الناس على الامتناع عن إجراء تدريبات رياضية أثناء النهار واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كبيرة من السوائل وتناول الملح.



ع ذ



بنا 0824 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/03 - 33 : 11 AM