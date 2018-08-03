نسبة التأييد للرئيس الكوري الجنوبي تسجل أدنى مستوى لها لتصل الى 60 في المئة

سيئول في 3 أغسطس / بنا / أظهر استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية أن نسبة التأييد لأداء الرئيس مون جيه-إن تراجعت للأسبوع السابع على التوالي لتصل إلى 60%. بحسب وكالة الانباء الكورية .



وطبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "جالوب كوريا" المتخصصة في استطلاعات الرأي العام على 1,003 أشخاص من الراشدين في الفترة من 31 يوليو الماضي إلى 2 أغسطس الجاري، تراجعت نسبة التأييد لأداء الرئيس مون بمقدار نقطتين مئويتين عن الأسبوع الذي سبقه لتصل إلى 60%.



وقالت جالوب إن نسبة تأييد الرئيس مون سجلت أدنى مستوى لها منذ تنصيبه. وكانت نسبة تأييد الرئيس مون قد سجلت أدنى مستوى لها عند 62% في الأسبوع الماضي.



وأبدى ما نسبته 29% من المستطلعين ملاحظات سلبية حول أداء الرئيس، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة.



وفيما يتصل بنسب تأييد الأحزاب السياسية، تراجعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بمقدار 7 نقاط مئوية إلى 41% لتسجل أدنى مستوى لها منذ الانتخابات الرئاسية في شهر مايو من العام الماضي.



وسجلت نسبة تأييد حزب العدالة 15% وهي أعلى مستوى لها منذ تأسيس الحزب في أكتوبر 2012 ليحتل الحزب المرتبة الثانية.



وبلغت نسب تأييد حزب كوريا للحرية وحزب بارون ميريه وحزب الديمقراطية والسلام 11% و5% و1% على التوالي.





ع ذ



بنا 0821 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/03 - 31 : 11 AM