وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى السعودية من الخارج حتى يوم أمس

جدة في 03 أغسطس / بنا / بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية السعودية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 662,051 حاجاً، بزيادة بلغت 39,714 حاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 6% تقريباً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية .



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المديرية العامة للجوازات بالمملكة أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 647,087 حاجاً، وعن طريق البر 7,969 حاجاً، وعبر البحر 6,995 حاجاً.





ع ذ



بنا 0815 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/03 - 23 : 11 AM