وزير الحج والعمرة : سلطات قطر تحجب رابط الحج

جدة في 03 اغسطس / بنا / أكد نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن السلطات القطرية حجبت الرابط الأول للحجاج القطريين، ثم تم تأسيس موقع آخر.



واضاف مشاط : " لقد علمنا أن هناك توجهاً من السلطات القطرية لمحاولة الحجب، ونحن فتحنا الرابط بشكل عام بحيث يستطيع أي شخص التسجيل " .



وقال في تصريح لصحيفة " الرياض" السعودية الصادرة اليوم :" إن مبادرة "طريق مكة" جاءت لتسهيل الإجراءات على الحجاج، وإن الوزارة تسير مع القطاعات الأخرى للتوسع في هذا المشروع لاستفادة حجاج الدول الإسلامية الأخرى في المواسم المقبلة " .



وقال: "طريق مكة" أسهم في تقليص استقبال الحاج إلى 45 دقيقة مقابل خمس ساعات كان ينتظرها في وقت سابق.



وأوضح: نريد من خلال حملة الحج عبادة وسلوكاً أن نوصل العديد من الرسائل لجميع ضيوف الرحمن، والعاملين في قطاع الحج بأن الحج مجموعة سلوكيات.



ودعا من خلال هذه المبادرة جميع العاملين في قطاع الحج والعمرة بتمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بمكانتها كقائدة للعالم الإسلامي، وإن السلوك الجميل والراقي المقدم من العاملين في الحج ينعكس على صورة الحج الجميلة، وقد أكدنا لجميع العاملين في مؤسسات أرباب الطوائف على هذا الأمر بشكل خاص.



وتابع مشاط: التنظيمات التي وضعتها الوزارة قضت على الحملات الوهمية، فلا يمكن إصدار تصريح حجز إلا عن طريق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتفق مع حملة وهمية.





ع ذ



بنا 0648 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/03 - 00 : 10 AM