محكمة سعودية تحكم على متهم يمني الجنسية بالقتل تعزيرا لتقديمه " احداثيات " للحوثي

الرياض في 03 اغسطس / بنا / حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية على متهم يمنى الجنسية بالقتل تعزيراً، وذلك بعد ثبوت إدانته بالتخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها.



وذكرت صحيفة الرياض الصادرة اليوم أن المتهم كان يتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية، ووعده بالحصول على المنصب من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي لاستهداف المواقع من قبلها وتأييده لما يسمى "حركة التمرد الحوثي" المصنفة منظمة إرهابية وخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، وإدانته بإرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) إلى بعض قادة وعناصر حركة " التمرد الحوثي" باليمن تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية مما يُعد مساسًا بالنظام العام ، وقد أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي بقتل المدعى عليه تعزيراً لقاء ما ثبت بحقه .



ع ذ



بنا 0641 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/03 - 52 : 09 AM