مطالعات صحف مملكة البحرين

المنامة في 03 اغسطس / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الفعاليات والنشاطات المحلية كما افردت الصحف لأهم واخر التطورات المستجدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وفيما يلي ابرز العناوين :



/ عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس التركي .

/ الممثل الشخصي للملك يشيد بالتعاون البحريني الصيني في المجالات كافة

/ رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من الرئيس أردوغان رئيس جامعة البحرين يشيد بالإنجازات العلمية لطلبة الجامعة

/ محافظ العاصمة يشدد على أهمية تكريس الولاء للوطن والقيادة

/ إنشاء مبنى أكاديمي إضافي وصالة متعددة الأغراض بمدرسة الرفاع الغربي للبنات

/ 15.4 مـلـيـار دولار إجـمــالـي أصـول مـجـمـوعـة مـمـتلـكـات في 2017

/ 6 ملايين دينار قيمة التداولات في بورصة البحرين هذا الأسبوع

/ إنفستكورب يتخارج من (نوبل ليرنينغ)

/ مبعوث الأمم المتحدة يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى محادثات سلام في جنيف

/ إسرائيل تعتبر أن تقدم قوات الأسد يصب لصالحها مع عودة الهدوء إلى الحدود

/ فضيحة جديدة لقطر.. رشاوى «رسمية» في مطار نيويورك

/ رئيس المجلس البلدي الشمالي يعاين حريق بيت منطقة مدينة حمد

/ انتفاضة شعبية تجتاح المدن الإيرانية ومواجهات مع الأمن

/ مبعوث الأمم المتحدة يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى محادثات سلام في جنيف

/ إسرائيل تعتبر أن تقدم قوات الأسد يصب لصالحها مع عودة الهدوء إلى الحدود

/ فضيحة جديدة لقطر.. رشاوى «رسمية» في مطار نيويورك

/ زعيما المعارضة والحزب الحاكم في زيـمـبابـوي يعلــنان الفـوز بانـتخابـات الرئاسة

/ أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية قضية القس الأمريكي

/ الاحتلال يمنع من جديد دخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة

/ الجيش الأردني «قصف وقتل» دواعش حاولوا الاقتراب من الحدود قادمين من سوريا

/ أمريكا: إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج



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بنا 0533 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/08/03 - 55 : 08 AM