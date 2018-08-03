مطالعات صحف مملكة البحرين

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2018/08/03 - 55 : 08 AM
المنامة في 03 اغسطس / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الفعاليات والنشاطات المحلية كما افردت الصحف لأهم واخر التطورات المستجدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وفيما يلي ابرز العناوين :
/ عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس التركي .
/ الممثل الشخصي للملك يشيد بالتعاون البحريني الصيني في المجالات كافة
/ رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من الرئيس أردوغان رئيس جامعة البحرين يشيد بالإنجازات العلمية لطلبة الجامعة
/ محافظ العاصمة يشدد على أهمية تكريس الولاء للوطن والقيادة
/ إنشاء مبنى أكاديمي إضافي وصالة متعددة الأغراض بمدرسة الرفاع الغربي للبنات
/ 15.4 مـلـيـار دولار إجـمــالـي أصـول مـجـمـوعـة مـمـتلـكـات في 2017
/ 6 ملايين دينار قيمة التداولات في بورصة البحرين هذا الأسبوع
/ إنفستكورب يتخارج من (نوبل ليرنينغ)
/ مبعوث الأمم المتحدة يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى محادثات سلام في جنيف
/ إسرائيل تعتبر أن تقدم قوات الأسد يصب لصالحها مع عودة الهدوء إلى الحدود
/ فضيحة جديدة لقطر.. رشاوى «رسمية» في مطار نيويورك
/ رئيس المجلس البلدي الشمالي يعاين حريق بيت منطقة مدينة حمد
/ انتفاضة شعبية تجتاح المدن الإيرانية ومواجهات مع الأمن
/ مبعوث الأمم المتحدة يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى محادثات سلام في جنيف
/ إسرائيل تعتبر أن تقدم قوات الأسد يصب لصالحها مع عودة الهدوء إلى الحدود
/ فضيحة جديدة لقطر.. رشاوى «رسمية» في مطار نيويورك
/ زعيما المعارضة والحزب الحاكم في زيـمـبابـوي يعلــنان الفـوز بانـتخابـات الرئاسة
/ أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية قضية القس الأمريكي
/ الاحتلال يمنع من جديد دخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة
/ الجيش الأردني «قصف وقتل» دواعش حاولوا الاقتراب من الحدود قادمين من سوريا
/ أمريكا: إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج
ع ذ
بنا 0533 جمت 03/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/03 - 55 : 08 AM