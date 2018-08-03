الطقس في مملكة البحرين حار، يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل

المنامة في 03 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين سيكون اليوم بمشيئة الله تعالى حارا ولكنه يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.



الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال فترة ما بعد الظهيرة.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى 43 م الصغرى 30 م.



الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 20 %.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 25%.







ن.ع/ع ذ



بنا 0520 جمت 03/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/03 - 51 : 08 AM