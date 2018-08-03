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الطقس في مملكة البحرين حار، يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل
2018/08/03 - 51 : 08 AM

المنامة في 03 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين سيكون اليوم بمشيئة الله تعالى حارا ولكنه يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال فترة ما بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى 43 م الصغرى 30 م.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 20 %.

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 25%.



ن.ع/ع ذ

بنا 0520 جمت 03/08/2018


عدد القراءات : 63         اخر تحديث : 2018/08/03 - 51 : 08 AM
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