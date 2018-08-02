اختتام فعاليات الأسبوع الثالث من النشاط الصيفي لأبناء الضباط بإقامة ورش عمل وزيارات ميدانية وترفيهية المنامة في 02 أغسطس/ بنا / اختتم الاتحاد الرياضي للأمن العام فعاليات الأسبوع الثالث من النشاط الصيفي لأبناء الضباط بوزارة الداخلية، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام.







حيث تضمن الأسبوع الثالث من النشاط ورشة عمل قدمها معهد الإدارة العامة (BIPA) تضمنت عدد من النشاطات التفاعلية الجماعية التي تهدف الى خلق روح التعاون بين المشاركين، كما تضمن البرنامج زيارات ترفيهية إلى ماجيك آيلاند والسينما في مجمع السيف التجاري وكذلك ممارسة كرة القدم في نادي الحد الرياضي وبعض النشاطات الرياضية كالسباحة ولعبة البولينغ والتايكواندو.



كما اشتمل البرنامج على زيارة لمدينة الشباب 2030 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع "تمكين" في مركز البحرين الدولي للمعارض، وذلك بهدف الاطلاع على البرامج المتميزة التي تقدمها المدينة للشباب.



ويهدف النشاط الصيفي لأبناء الضباط إلى التركيز على زرع الثقة في نفوس المشاركين وتنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم ومواهبهم الثقافية والاجتماعية والرياضية، بالإضافة إلى توجيه المشاركين بشكل سليم وتعويدهم على استغلال أوقات الفراغ بمثالية تعود عليهم وعلى أهاليهم والمجتمع بالنفع والفائدة.



ح ب/ع ذ



بنا 1813 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/02 - 39 : 10 PM