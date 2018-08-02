مدير عام الإصلاح والتأهيل يشارك في المؤتمر التاسع عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية تونس في 2 اغسطس / بنا / ترأس العميد عبدالسلام يوسف العريفي مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر السنوي العربي التاسع عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية ، في الفترة ما بين 1 – 2 أغسطس الجاري .



وقد ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، من بينها سبل التعامل مع المحكومين في الجرائم الإرهابية والنزلاء المتطرفين ، مع إعداد مقاييس لتصنيف وتحديد نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، وواقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية .



كما استعرض المؤتمر ، تجارب الدول الأعضاء في مجال العمل بالمؤسسات العقابية والإصلاحية وتبادل الخبرات فيما بينهم والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وتطبيقها على أرض الواقع ، بالإضافة إلى ما تقدمه المؤسسات العقابية والإصلاحية من رعاية واهتمام لأسر وذوي النزلاء .





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1812 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/02 - 35 : 10 PM