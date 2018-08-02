يوم ترفيهي لطلبة المعسكر الصيفي في ختام الأسبوع الثاني

المنامة في 02 أغسطس/ بنا / اختتم المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" فعاليات أسبوعه الثاني بإقامة يوم ترفيهي للطلبة المشاركين، تضمن زيارة إلى الحديقة المائية "واهو" وجنة دلمون المفقودة وأرض المرح ومشاهدة فيلم سينمائي.



وتهدف هذه الزيارات الترفيهية إلى الارتقاء بمهارات وقدرات الطلبة وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع من حولهم، وإدخال السعادة إلى قلوبهم ، حيث قاموا بممارسة السباحة والاستمتاع بالألعاب المائية في الحديقة المائية "واهو" وجنة دلمون ، بالإضافة إلى مشاركتهم في لعب البولينج والتزلج على الجليد في أرض المرح ، وسط أجواء مليئة بالفرح والمرح .



من جهة أخرى ، قامت طالبات المعسكر الصيفي بجولة ترفيهية في مجمع السيف ، شملت مشاهدة فيلم سينمائي .





ح ب/ع ذ



بنا 1554 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/02 - 09 : 07 PM