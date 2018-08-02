تنسيق إعلامي مشترك بين الأمانة العامة ومؤسسة الإنتاج البرامجي لإبراز منجزات مسيرة مجلس التعاون

الكويت في 2 اغسطس / بنا / عقدت الادارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع عمل مع الادارة التنفيذية لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، في مقر المؤسسة بدولة الكويت.



وناقش فريق عمل الأمانة العامة برئاسة سعادة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي الأستاذ فيصل بن عبدالله الشيخ مع الإدارة التنفيذية بالمؤسسة برئاسة سعادة مدير عام المؤسسة الأستاذ علي الريس سبل التعاون المشترك في مجال الإنتاج الإعلامي بما يخدم العمل الخليجي المشترك، من ناحية التوعية الإعلامية والإنتاج المتنوع الذي يبرز منجزات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي.



واطلع سعادة مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وفد القطاع الإعلامي بالأمانة العامة على عمل المؤسسة والبرامج الجديدة التي يتم العمل عليها، ومنجزات المؤسسة ونشاطها الإعلامي المستمر.



كما قام بتعريف وفد الأمانة العامة على مرافق المؤسسة عبر جولة ميدانية تم فيها الاطلاع على المعدات المتطورة ومسرح الفعاليات واستوديوهات الإنتاج، وآليات إعداد البرامج والتغطيات.



من جانبه أكد سعادة الأستاذ فيصل الشيخ أنه وبتوجيهات من معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تم التنسيق للاستفادة من المؤسسة ذات التاريخ العريف في الإنتاج الإعلامي الخليجي في تغطية كافة الاجتماعات والانشطة والفعاليات التي تقيمها الأمانة العامة، وكذلك إيصال فوائد ومكاسب ومنجزات العمل المشترك للمواطن الخليجي، بما يؤكد على مكانة المجلس ومسيرته المستنيرة بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله .



حضر الاجتماع من الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة السيد عبدالرحمن بوحجي مدير إدارة الأخبار والإنتاج الإعلامي.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1511 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/02 - 21 : 06 PM