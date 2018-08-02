خطف ثلاثة موظفين أجانب واعدامهم في العاصمة الافغانية كابول

كابول في 2 اغسطس / بنا / خطف ثلاثة موظفين أجانب اليوم الخميس في ظروف غير واضحة واعدموا في كابول في ما وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي".



والضحايا الثلاث الذين عثر عليهم مكبلي الأيدي وقتلوا بالرصاص من جنيسات هندية ومقدونية وماليزية.



وعثرت الشرطة على جثثهم خارج كابول بعد أقل من ساعتين على خطفهم.



وأكدت السفارة الهندية في كابول مقتل أحد رعاياها وكذلك الممثلية الماليزية في نيودلهي التي قالت في بيان أنه "عثر على جثة مواطن ماليزي على بعد 33 كلم جنوب كابول".



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله إن الثلاثة كانوا طهاة يعملون في شركة لإعداد الوجبات.



ولم تتبن أي جهة مسؤولية العملية.



وقال المتحدث بإسم الشرطة حشمت ستانيكزاي لفرانس برس " في هذه المرحلة نعتقد أنه عمل إرهابي".



وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي "الرجال الثلاثة كانوا مكبلي الأيدي وقتلوا بالرصاص. عثر على إثنين منهم في صندوق السيارة والثالث على المقعد الخلفي".



وأوضح أن الشرطة أوقفت السائق الذي كان يرافقهم قبل خطفهم "وهو بين المشتبه بهم".







ع ذ



بنا 1415 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/02 - 34 : 05 PM