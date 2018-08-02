وزير التربية والتعليم يعتمد نتائج البعثات للعام الدراسي 2018-2019م المنامة في 2 اغسطس / بنا / أنهت إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم إجراءات تخصيص البعثات والمنح المالية الدراسية للعام الدراسي 2018-2019م، حيث تم رفعها إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لاعتمادها.

وبهذه المناسبة عبّر الوزير عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على رعايتهم الكريمة ودعمهم ومساندتهم المتواصل للوزارة، بما يمكنها من تقديم الخدمات التعليمية المتطورة للطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، مشيراً إلى أن الطلبة المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة والذين تبلغ معدلاتهم التراكمية 90% فما فوق قد حصلوا على البعثات والمنح في التخصصات حسب رغباتهم التي عبّروا عنها، وذلك ضمن معايير التنافس المعتمدة، كما أُخذ بعين الاعتبار أوضاع عدد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من حفظة القرآن الكريم كاملاً وعدد من الموهوبين والمتميزين في الأنشطة المدرسية، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق والنجاح لخدمة بلدهم مملكة البحرين وازدهارها.



ومن جانبه دعا الأستاذ عيسى عبدالله الكوهجي مدير إدارة البعثات والملحقيات الطلبة الذين تقدموا للتنافس على البعثات الدراسية إلى الدخول على موقع الوزارة الالكتروني على الرابط (www.moe.gov.bh) اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 3 أغسطس 2018م ولغاية يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018م، وإدخال أرقامهم السرية التي تم استخدامها للتسجيل للبعثات الدراسية، وذلك لمعرفة البعثة أو المنحة المالية التي حصلوا عليها واتباع التعليمات على الموقع لتثبيت البعثة إلكترونياً، كما دعا الطلبة الذين خصصت لهم بعثات إلى مراجعة إدارة البعثات والملحقيات بمركز خدمات المراجعين في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى لاستكمال إجراءات تثبيت ترشيحاتهم مصطحبين معهم المستندات المطلوبة .



وفيما يتعلق بالمستندات المطلوب اصطحابها لاستكمال إجراءات تثبيت البعثات الدراسية، فقد أوضح الأستاذ عيسى الكوهجي أن على الطلبة اصطحاب المستندات المطلوبة كل بحسب وجهة ابتعاثهوعلى النحو الآتي:



أولاً: الجامعات داخل مملكة البحرين:

الوثائق المطلوبة:

1. أصل ونسخة من إفادة التخرج.

2. أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة لجميع الفصول الدراسية.

3. بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، يجب تقديم إفادة أصلية صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.

4. نسخة من جواز السفر للطالب وولي أمره (ساري المفعول).

5. أصل شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من المدرسة.

6. نسخة من شهادة الميلاد.

7. صورة شخصية مقاس (4×6) (يدون خلف الصورة اسم الطالب بالكامل) (مطلوب عدد (5) صور بالنسبة للمرشحين للبعثات الدراسية بجامعة الخليج العربي).

8. نسخة من رسالة القبول بالجامعة.

9. أصل شهادة الفحص الطبي.

10. أصل شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.

11. ما يثبت رقم حساب باسم الطالب لدى أحد البنوك بمملكة البحرين (IBAN).



ثانياً: جامعة الكويت وكليات الهيئة:

1. ملء استمارة الالتحاق بالجامعة (تسلم للطالب بالوزارة).

2. أصل ونسخة من إفادة التخرج الصادرة من إدارة الامتحانات.

3. أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة لجميع الفصول الدراسية (يتم التصديق على نتيجة الفصل الدراسي الأخير وإفادة التخرج من قبل وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت الشقيقة بالبحرين).

4. بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.

5. نسخة من بطاقة الهوية من الجهتين (سارية المفعول).

6. نسخة من جواز السفر للطالب وولي أمره (ساري المفعول).

7. (4) صور شخصية حديثة مقاس 4×6 (يكتب اسم الطالب في الخلف).

8. نسخة من شهادة الميلاد.

9. أصل شهادة اللياقة الصحية.

10. أصل إفادة خلو الطالب من الأمراض الوبائية.

11. أصل شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.



ثالثاً: جامعة الإمارات وجامعة عجمان

1. ملء استمارة الالتحاق بالجامعة (تسلم للطالب بالوزارة).

2. أصل ونسخة من إفادة التخرج الصادرة من إدارة الامتحانات.

3. أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة لجميع الفصول الدراسية (يتم التصديق على إفادة التخرج وكشوف الدرجات من قبل وزارة الخارجية وسفارة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بالبحرين).

4. بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.

5. نسخة من جواز السفر للطالب مع ولي أمره (ساري المفعول).

6. (4) صور شخصية حديثة مقاس 4×6 (يكتب اسم الطالب في الخلف).

7. أصل شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من المدرسة.

8. أصل شهادة اللياقة الصحية.

9. نسخة من شهادة الميلاد.

10. أصل شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.



رابعاً: جامعة السلطان قابوس:

1. ملء استمارة الالتحاق بالجامعة (تسلم للطالب بالوزارة).

2. أصل ونسخة من إفادة التخرج الصادرة من إدارة الامتحانات.

3. أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة لجميع الفصول الدراسية (يتم التصديق على إفادة التخرج وكشوف الدرجات من قبل وزارة الخارجية وسفارة سلطنة عمان الشقيقة بالبحرين).

4. بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.

5. صورة من شهادة الميلاد للطالب.

6. نسخة من جواز السفر الطالب مع ولي أمره (ساري المفعول).

7. (6) صور شخصية حديثة مقاس 4×6 (يكتب اسم الطالب بالخلف).

8. أصل شهادة حسن السير والسلوك الصادرة من المدرسة.

9. أصل شهادة اللياقة الصحية.

10. أصل شهادة حسن السير والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.



خامساً: الجامعات السعودية:

1. أصل ونسخة من إفادة التخرج الصادرة من إدارة الامتحانات.

2. أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة لجميع الفصول الدراسية (ما عدا مرشحي جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز مطلوب (7 نسخ)

3. يتم التصديق على إفادة التخرج وكشوف الدرجات من قبل الملحق الثقافي السعودي بالبحرين بالنسبة إلى المرشحين لجامعة الإمام محمد بن سعود فقط.

4. بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.

5. أصل شهادة حسن السيرة والسلوك من المدرسة مع صورتين منها.

6. صورتان من جواز السفر للطالب مع ولي أمره (ساري المفعول).

7. (6) صور شخصية مقاس (4×6).

8. أصل شهادة اللياقة الصحية.

9. نسخة من شهادة الميلاد.

10. يرفق مع الأوراق تزكيتين من هيئة إسلامية أو أحد الدعاة المعروفين (لمرشحي جامعة الإمام محمد بن سعود).

11. ملءاستمارة التفويض بإعطاء السجل الدراسي أو المعلومات الأكاديمية بالنسبة لمرشحي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

12. ملء استمارة نموذج معلومات إيضاحية لغير السعوديين.

إلى جانب ذلك، فقد أشار الأستاذ عيسى الكوهجي إلى وجود شواغر في خطة البعثات، ودعا الطلبة أصحاب المعدلات التراكمية من 90% فأكثر والراغبين في التنافس على هذه البعثات إلى تقديم طلباتهم إلى إدارة البعثات والملحقيات في مركز خدمات المراجعين بمقر وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسى، وذلك في يومي الأحد والاثنين الموافقين 5 و6 أغسطس 2018م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وبإمكان الطلبة الاطلاع على شواغر خطة البعثات من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط (www.moe.gov.bh).

ودعا الأستاذ عيسى الكوهجي الطلبة المرشحين للمنح المالية الدراسية إلى أخذ موعد مسبق من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ومراجعة إدارة البعثات والملحقيات بمركز خدمات المراجعين في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16/9/2018م ولغاية يوم الخميس الموافق 20/9/2018م لتقديم المستندات المطلوبة الآتية:

1. ما يثبت رقم حساب باسم الطالب لدى أحد البنوك بمملكة البحرين (IBAN).

2. أصل ونسخة من إفادة التخرج بالمرحلة الثانوية (الصادرة من المدرسة).

3. نسخة من جواز السفر.

4. أصل ونسخة من رسالة القبول بالجامعة (بعد إعلان نتائج القبول بالجامعة).

5. أصل ونسخة من رصيد الرسوم الجامعية للمواد الدراسية (بعد إعلان نتائج القبول بالجامعة).

6. أصل شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.

7. بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.







خ.ب/ع ذ



بنا 1338 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/02 - 05 : 05 PM