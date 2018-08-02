طيران الخليج تحث موظفيها على الحوار المتبادل

المنامة في 2 اغسطس / بنا / تعمل شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين على تحفيز قواها العاملة وذلك من خلال اطلاق الحوار بين موظفيها والعاملين ومع الادارة التنفيذية للشركة بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للناقلة القبطان وليد عبد الحميد العلوي .



وذكر بيان صحفي للشركة ان الموظفين يتفاعلون من جميع أقسام الناقلة بشكل منتظم مع فريق الإدارة التنفيذية لطيران الخليج، ويتعرفون على رؤية الناقلة الوطنية واستراتيجيتها التجارية، ودورها في تحقيق النمو والنجاحات المستقبلية مع وجود العديد من المنصات المتاحة لتبادل الأفكار والآراء.



وعقّب القبطان العلوي بقوله "مع الاجتماعات الدورية والتفاعلية مع أفراد عائلة طيران الخليج، فإننا لا نضمن فقط أن يتم نقل رسائلنا بشكل واضح ومتسق إلى جميع الأطراف وعبر جميع القطاعات؛ وإنما نعطيهم فرصة أيضاً للحوار معنا ومشاركة تعليقاتهم القيمة واستخدام معرفتهم وخبرتهم لتوجيهنا إلى الأمام .. يعد عام التغيير لطيران الخليج عاماً مثيراً وواعداً بالنسبة لنا جميعاً، وبروح التغيير الإيجابي أرحب بهذا الحوار والتطورات الإيجابية التي تنتج عنه."



الجدير بالذكر أن أسطول طيران الخليج الجديد المكوّن من 39 طائرة جديدة من طراز بوينغ وإيرباص بحلول نهاية العام 2018 وصول 5 طائرات بوينغ من طراز 9-787 دريملاينر وطائرة إيرباص من طراز A320neo ، وتخدم طائرة طيران الخليج بوينغ 9-787 دريملاينر الجديدة خط البحرين – لندن هيثرو عبر رحلتين يوميتين، مما يوفر قدرة استيعابية أكبر ومنتجات وخدمات متطورة وممتازة. وستضمن طلبيات الطائرات القادمة لطيران الخليج احتفاظها بأحد أصغر أساطيل الطائرات في المنطقة مع الاعتماد على موثوقيتها الحائزة على الجوائز، والتزامها بمواعيد الرحلات، وأفضل وأجود المنتجات والخدمات. في العام 2018، دشنت طيران الخليج رحلاتها إلى ست وجهات جديدة هي بنغالور وكاليكوت في الهند، والإسكندرية وشرم الشيخ في مصر، والدار البيضاء في المغرب، وباكو في أذربيجان.



واكدت طيران الخليج بأنها تلتزم بريادتها في الصناعة، حيث تعمل باستمرار على تعزيز خدماتها وتصميم منتجاتها التي تناسب احتياجات الركاب، كما أنها تشتهر بضيافتها العربية الأصيلة، وذلك من خلال منتجاتها المميزة الصديقة للعائلات والمسافرين .

وتسير شركة طيران الخليج رحلات يومية مزدوجة أو أكثر إلى وجهات مختارة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا؛ بينما تمتد شبكتها إلى دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأقصى، وتؤمّن الناقلة ربطاً سلساً للمسافرين على مدى شبكة وجهاتها من خلال مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي .





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1326 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/02 - 58 : 04 PM