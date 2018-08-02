رئيس الأمن العام ينيب اللواء عبدالله الزايد لتخريج المشاركين في دورتي "إعداد وتأهيل رجل الإطفاء وإعداد المدربين" المنامة في 02 أغسطس/ بنا / أناب سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، اللواء عبدالله محمد الزايد نائب رئيس الأمن العام لحضور الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للدفاع المدني صباح اليوم، لتخريج أفراد الشرطة المستجدين وعددٍ من إطفائيي شركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز "، الذين شاركوا في الدورة التأسيسية لإعداد وتأهيل رجل الإطفاء، ودورة إعداد المدربين.



وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس الأمن العام بما شاهده من مستوى متقدم وأداء ميداني ومعنويات عالية لدى الخريجين، مشيراً الى أن مهمة رجل الدفاع المدني ليس لها وقت أو مكان محدد، مما يتطلب منه الالتزام بسرعة الاستجابة، والعمل بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية والكفاءة في كافة الظروف.



وأوضح أن رجل الدفاع المدني يحظى بتقدير من المجتمع في إطار الرسالة النبيلة التي ينهض بها من أجل تعزيز السلامة العامة، ومن منطلق إحساسه بالمسئولية الوطنية، فقد حقق إنجازات ونجاحات عديدة في مجال الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مثنياً على ما تلقاه الإدارة العامة للدفاع المدني ومنتسبوها من دعم وحسن رعاية من معالي وزير الداخلية ومتابعة من سعادة رئيس الأمن العام، الأمر الذي يشكل دافعاً قوياً ومحفزاً للسعي الدائم لتحقيق المستوى المتميز من الخدمات ومن القدرة والجاهزية الأمنية لدى جميع مراكز الدفاع المدني.



ورحب نائب رئيس الأمن العام، بالشراكة المجتمعية القائمة بين الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز"، منوهاً إلى أن مشاركة إطفائيي الشركة في الدورة التأسيسية لإعداد وتأهيل رجل الإطفاء، تعد فرصة سانحة للاستفادة من البرامج والخبرات المتراكمة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث أن الهدف واحد وهو الحفاظ على الأرواح والوقاية من الحوادث بشتى أنواعها.



من جانبه، ألقى العميد عبدالعزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني كلمة أكد فيها أن الإدارة تحظى باهتمام ودعم من قبل معالي وزير الداخلية ومتابعة حثيثة من سعادة رئيس الأمن العام للارتقاء بالأداء، والوصول بها إلى مصاف أجهزة الدفاع المدني في الدول المتقدمة لتقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة، مشيداً بالكفاءات التدريبية والجهود المبذولة لرفع القدرات، ومعربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هاتين الدورتين.



وفي ختام الحفل، قام نائب رئيس الأمن العام بتوزيع شهادات إتمام الدورتين على المشاركين، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.



ن.ف/ع ذ



بنا 1314 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/08/02 - 23 : 04 PM