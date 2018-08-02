رئيس جامعة البحرين : الجامعة تشجِّع طلبتها على تحقيق الإنجازات اللائقة بسمعة مملكة البحرين المنامة في 2 اغسطس / بنا / عبَّر رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، عن فخره بإنجازات طلبة جامعة البحرين، في المسابقات والمحافل الدولية، مؤكداً حرص الجامعة على مشاركة الطلبة في النشاطات المحلية والإقليمية والدولية التي تضيف إلى سمعة مملكة البحرين رصيداً من الإنجازات في المجالات والأكاديمية العلمية المختلفة.



جاء ذلك أثناء لقاء جمع رئيس الجامعة مع طلبة كلية تقنية المعلومات وأساتذتها الذين شاركوا في مسابقات ومحافل محلية ودولية مؤخراً.



وقال أ. د حمزة في حديثه مع الطلبة والأساتذة، إن المشاركة في مختلف النشاطات بالمحافل الدولية تكسب الطلبة الخبرات الرائدة في مجال تقنية المعلومات، وتمكنهم من التعرف إلى حضارات وثقافات الشعوب الأخرى، لما لذلك من أثر مهم في تخريج طلبة قادرين على مواكبة التغيرات السريعة في مجال تقنية المعلومات، وتلبية حاجات سوق العمل للإسهام بما هو أفضل للإسهام في بناء وتقدم مملكة البحرين.



ومن جانبها، أوضحت عميدة كلية تقنية المعلومات الدكتورة لمياء محمد الجسمي، أن طلاب الكلية كانوا قد شاركوا بنجاح في العديد من المسابقات الوطنية والدولية في العام الجامعي المنصرم (2017-2018)، لافتة إلى طلبة جامعة البحرين قد أعربوا عن قدراتهم التنافسية محليا، ودوليا وحققوا الفوز والحضور المشرف في المسابقات والملتقيات سواء المحلية منها أو الخارجية، وأن لديهم القدرة على تطبيق المعرفة التي تعلموها في حل مشاكل متعددة في مجالات تخصصاتهم.



وبدوره قال المشرف على طلبة مسابقة هواوي رئيس قسم نظم المعلومات الدكتور مازن علي: "إن المشاركة في هذه المسابقة تعد فرصة ممتازة لطلابنا من أجل تطبيق المقررات الدراسية التقنية عمليًا"، معبراً عن فخره بما حققه الطلبة في هذه المسابقات محليًا دولياً، مشيراً إلى أن نجاحهم هو دليل على جودة التعليم الذي تلقاه الطلبة في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين "إذ نسعى جميعًا إلى الحصول على أفضل المخرجات وتوفير الخريجين الماهرين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل، والابتكار، وذلك للدفع بعجلة التقدم في مملكة البحرين".



وقد حضر اللقاء أيضاً الطلبة المشاركون في مسابقة "هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات للعام ٢٠١٧"، والطلبة المشاركون في مسابقة "كاسبرسكي للأمن الالكتروني"، والطلبة المشاركون في برنامج "هواوي لبذور المستقبل" للعامين ٢٠١٧و٢٠١٨، بالإضافة إلى الأساتذة المشرفين على الطلبة، وهم، بالإضافة إلى الدكتور علي، غزوة بدر صليبيخ، ويعقوب سلمان السليس، وعبدالله خليفة الدوسري.



وكان طلبة كلية تقنية المعلومات، قد حازوا المركز الأول على مستوى مملكة البحرين في مسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات للعام ٢٠١٧، ثم مثلوا مملكة المملكة على المستوى الإقليمي، وفازوا بالمركز الثالث، وهم: دعاء عامر إبراهيم، وأحمد سامر عبدالرحمن، و محمد ياسر ياسين. كما حاز مشرف الفريق الدكتور مازن محمد علي، جائزة أفضل مشرف، كما حازت جامعة البحرين جائزة أفضل أكاديمية.

وكان الفريق قد أحرز المركز الأول في فئتي كأس الوعي الإلكتروني، وكأس التقنية الإلكترونية، في مسابقة كاسبرسكي للأمن الإلكتروني. كما شارك أحد عشر طالباً في برنامج هواوي لبذور المستقبل في عامي ٢٠١٧، و٢٠١٨، في جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب فود من دول العالم.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1313 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/08/02 - 22 : 04 PM