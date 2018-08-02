رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري : الجهاز ماض في سياسة التشجيع على التحصيل العلمي المنامة في 02 أغسطس/ بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مكتبه الموظف أحمد الجاسم ، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من الجامعة الأهلية حيث كان عنوان الرسالة " الاتصال التفاعلي في بناء العلاقات بين المنظمة وجمهورها الداخلي والخارجي، دراسة تطبيقية ".



وانتهج الباحث أجراء دراسة لمعرفة تفاعل الجمهور مع المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مستخلصاً بوجود زيادة واضحة في تفاعل الجمهور الخارجي مع المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي .



وأثنى معالي رئيس الجهاز على الجهد المبذول من قبل الباحث، والنتائج التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة القيمة، وأضاف أن الجهاز ماض في سياسة تشجيع وتطوير موظفيه من أجل تحصيل الشهادات العليا، متمنياً معاليه للباحث أحمد الجاسم مزيدا من التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1311 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/02 - 22 : 04 PM