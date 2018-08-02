سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى يستقبل السفير الصيني لدى المملكة المنامة في 2 أغسطس/ بنا / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله هذا اليوم سعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في المملكة.



وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بسعادة السفير الصيني، مشيداً سموه بالعلاقات الطيبة والقائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون بينهما في مختلف المجالات، متمنياً سموه لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه خير وصالح شعبي البلدين الصديقين.



من جانبه اعرب سعادة السفير أنور حبيب الله عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة على حسن الاستقبال، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق بين البحرين والصين في شتى المجالات.



ع م



ل.ب/خ.س



بنا 1145 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/02 - 52 : 02 PM