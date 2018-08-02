الأوقاف الجعفرية توقع اتفاقية مع "بيرو فريتياس" لتدقيق عمليات الإدارة ونيل شهادة إدارة الجودة (الآيزو) المنامة في 2 اغسطس / بنا / وقعت إدارة الأوقاف الجعفرية اتفاقية مع هيئة منح الشهادات "بيرو فريتياس" يتم بموجبها مراجعة وتدقيق إجراءات الإدارة ومطابقتها مع الممارسات الدولية تمهيداً لمنحها شهادة نظام إدارة الجودة (الآيزو) ISO [9001:2015].



وقد وقع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور مذكرة التفاهم مع الرئيس التنفيذي لفرع مملكة البحرين في بيرو فريتياس السيد ذو الفقار حيدر بحضور القائم بأعمال مدير الإدارة السيد علي ميرزا خميس.



وبهذا الصدد أكد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية أن إدارة الأوقاف الجعفرية شهدت قفزات كبيرة في تطوير أنظمتها وأنشطتها بشكل شامل وهياكلها المؤسسية وذلك بالتزامن مع الذكرى التسعين لتأسيس إدارة الأوقاف الجعفرية. وقد تبنى مجلس الإدارة تنفيذ خطة استراتيجية شاملة للنهوض بالأوقاف وتعزيز دورها المحوري، ويأتي تطبيق نظام "الآيزو" للجودة تتويجاً لهذه الجهود، واتساقًا مع ما أقره مجلس الأوقاف الجعفرية بتكليف شركتين استشاريتين لإعداد الخطة الاستراتيجية للأوقاف الجعفرية، وتطبيق نظام "الآيزو" للجودة وذلك ضمن عدد من المشاريع والقرارات الهادفة للمضي قدماً في مشاريع ومبادرات الإدارة.



وأشار رئيس الأوقاف إلى أن سير العمل والإجراءات الحالية في مختلف الأقسام تم تطويرها والعمل جار على متابعة عمليات التطوير لضمان استدامتها بما يتماشى مع رؤية وتطلعات ادارة الأوقاف الجعفرية وبما يتواءم مع المعايير العالمية وافضل الممارسات المعمول بها.



ويشمل نطاق عمل الاتفاقية التدقيق على عدة مراحل، ويركز أساسا على مراجعة وثائق الإدارة من أدلة وسياسات وتقييم سير العمليات وإصدار تقارير بهذا الخصوص وتمتد عمليات المراجعة إلى ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية في تلبية المتطلبات وفقاً للمعايير العالمية.



وسيشمل تطبيق نظام الجودة في إدارة الأوقاف الجعفرية جميع أقسام ومجموعات الإدارة، التي تسعى بصورة مستمرة إلى التطوير والتحديث على مختلف الأصعدة من خلال ربط العمليات الاجرائية المتزايدة مع بعضها لتعطي أثراً إيجابيا أكبر وتساهم في التحسين المستمر خدمة للمستثمرين والمراجعين.



وكانت إدارة الأوقاف الجعفرية أبرمت اتفاقية تعاون مع شركة طلال أبو غزالة للاستشارات لإعداد دليل السياسات والإجراءات الذي يعتبر وثيقة شاملة تعرض السياسات وتحكم المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية الضرورية وتعزز الرقابة على أموال وممتلكات ومطلوبات والتزامات إدارة الاوقاف الجعفرية، وبموجب الاتفاقية قامت الشركة بإضافة الإجراءات المعيارية الخاصة بالنظام الإداري للجودة (الأيزو 9001:2015) على الدليل النهائي للسياسات والإجراءات لتسهيل عملية الحصول على الشهادة.



خ.ب/خ.س



بنا 1144 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/02 - 50 : 02 PM