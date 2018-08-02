ميرزا: الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر المنامة في 02 أغسطس / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، بمكتبه السيدة سهى إبراهيم الفار سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة مشيداً بالعلاقات الوثيقة المتميزة التي تربط بين البحرين ومصر، مؤكداً حرصه على تنمية وتطوير العلاقات الوثيقة بين الطرفين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



كما استعرض ميرزا أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هذا القطاع وبالأخص الخطوات المتقدمة التي يجري العمل عليها في مشاريع الطاقة الشمسية في مملكة البحرين وامكانية تبادل الخبرات والتجارب مع مصر الشقيقة في هذا المجال.



وقال الوزير "بأنه تم الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وقد وافق عليها مجلس الوزراء الموقر والجهات الأخرى المعنية في كلا البلدين".



من جانبها، أعربت السفيرة المصرية عن خالص شكرها وتقديرها لوزير الطاقة على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدة أنها ستبذل كل ما في وسعها لتنمية علاقات التعاون بين البحرين ومصر في جميع المجالات وبالأخص مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والماء بما يعزز العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وستقوم خلال الفترة القادمة بالتنسيق لتفعيل ما ورد في مذكرة التفاهم بين الطرفين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1141 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/02 - 48 : 02 PM