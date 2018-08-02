سمو رئيس الوزراء الموقر يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية التركية‎ المنامة في 02 أغسطس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة لفخامته بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية لفترة رئاسية جديدة.



وأعرب رئيس جمهورية تركيا فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة النبيلة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1114 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/02 - 21 : 02 PM