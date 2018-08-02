وزير الداخلية يستقبل نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين المنامة في 02 أغسطس / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح اليوم، سعادة السيدة آيمي كاترونا نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.



وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .



حضر اللقاء مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1056 جمت 02/08/2018





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